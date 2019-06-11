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Четверо украинцев незаконно переправляли иностранцев в Европу

Киев • УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Четверо украинцев незаконно переправляли иностранцев в Европу через Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Четверо украинцев незаконно переправляли иностранцев в Европу

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо граждан Украины организовали канал нелегальной миграции в Европейский Союз через территорию нашей страны. "Клиентов" злоумышленники подыскивали через личные связи среди выходцев из Азии и Африки. В Украину нелегалы прибывали двумя путями: либо вне пунктов пропуска через государственную границу, или по поддельным документам", - говорится в сообщении.

Также они способствовали незаконной легализации лиц, которые хотели остаться в Украине.

"Они изготавливали фальшивые паспорта, визы, вида на жительство и оформляли фиктивные браки с гражданами Украины. Стоимость таких услуг составляла до трех тысяч долларов США с каждого нелегала в зависимости от сложности "заказа", - отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали организатора нелегального бизнеса в столичном аэропорту при отправке очередного "туриста" в ЕС.

"Другие участники группы также задержаны в Киеве. Во время обысков транспортных средств злоумышленников и по местам их проживания изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также деньги, полученные от нелегального бизнеса", - говорится в сообщении.

Сейчас организатору и одному из фигурантов дела сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет) УК Украины и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Польше судят четырех человек за участие в незаконной переправке мигрантов из Украины.

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