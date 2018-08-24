Черговий авіаудар по Ємену: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. За інформацією, що надійшла з Сани, коаліція на чолі з Саудівською Аравією в четвер завдала авіаудару по табору вимушених переселенців в місті Ходейда в Ємені, в результаті загинула 31 людина, здебільшого жінки і діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його даними, міжнародна коаліція в четвер увечері завдала авіаудару по району Ед-Дурайхімі, розташованому в 20 км на південь від міста Ходейда. В результаті загинула 31 людина, в тому числі 22 дитини і чотири жінки.
У відповідь на це хоусіти випустили дві ракети по військових об'єктах в провінції Джизан на півдні Саудівської Аравії.
Як повідомило Саудівське агентство друку з посиланням на офіційного представника коаліції, війська ППО Саудівської Аравії в четвер перехопили ракету, випущену хоусітамі. Удар по Ємену він не прокоментував.
Нагадаємо, за два місяці в Ємені в результаті авіаударів загинуло понад 40 осіб.