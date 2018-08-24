Очередной авиаудар по Йемену: десятки погибших

По его данным, международная коалиция в четверг вечером совершила авиаудар по району Эд-Дурайхими, расположенному в 20 км к югу от города Ходейда. В результате погиб 31 человек, в том числе 22 ребенка и четыре женщины.

В ответ на это хоуситы выпустили две ракеты по военным объектам в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии.

Как сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции, войска ПВО Саудовской Аравии в четверг перехватили ракету, выпущенную хоуситами. Удар по Йемену он не прокомментировал.



Напомним, за два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек.