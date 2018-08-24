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Очередной авиаудар по Йемену: десятки погибших

Киев • УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По поступившей из Саны информации, коалиция во главе с Саудовской Аравией в четверг нанесла авиаудар по лагерю вынужденных переселенцев в городе Ходейда в Йемене, в результате погиб 31 человек, по большей части женщины и дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Очередной авиаудар по Йемену: десятки погибших

По его данным, международная коалиция в четверг вечером совершила авиаудар по району Эд-Дурайхими, расположенному в 20 км к югу от города Ходейда. В результате погиб 31 человек, в том числе 22 ребенка и четыре женщины.

В ответ на это хоуситы выпустили две ракеты по военным объектам в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии.

Как сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции, войска ПВО Саудовской Аравии в четверг перехватили ракету, выпущенную хоуситами. Удар по Йемену он не прокомментировал.

Напомним, за два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек.

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