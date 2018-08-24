Очередной авиаудар по Йемену: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По поступившей из Саны информации, коалиция во главе с Саудовской Аравией в четверг нанесла авиаудар по лагерю вынужденных переселенцев в городе Ходейда в Йемене, в результате погиб 31 человек, по большей части женщины и дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его данным, международная коалиция в четверг вечером совершила авиаудар по району Эд-Дурайхими, расположенному в 20 км к югу от города Ходейда. В результате погиб 31 человек, в том числе 22 ребенка и четыре женщины.
В ответ на это хоуситы выпустили две ракеты по военным объектам в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии.
Как сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции, войска ПВО Саудовской Аравии в четверг перехватили ракету, выпущенную хоуситами. Удар по Йемену он не прокомментировал.
Напомним, за два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек.