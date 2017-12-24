Черги на українсько-словацькому кордоні з боку Словаччини простяглися на кілька населених пунктів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 грудня. УНН. Черги на українсько-словацькому кордоні з боку Словаччини простяглися на кілька кілометрів і зайняли одну полосу руху двох населених пунктів, повідомляє кореспондент УНН.
Черга з фур, мікроавтобусів, легкових авто до пункту пропуску “Вишнє Німецьке—Ужгород” сягає 6-7 кілометрів. За словами словацьких прикордонних служб, це пов′язано із масовим поверненням додому далекобійників та українських заробітчан на різдвяно-новорічні свята і початком зимового туристичного сезону.
У зв′язку із тим, що черги на кордон зайняли одну полосу руху на словацькому боці, на дорогах чергують посилені наряди місцевої поліції. Проїхати повз чергу вдається лише місцевим мешканцям за пред′явлення відповідних документів про місце проживання. Ситуація ускладнюється й важкими погодними умовами у вигляді сильного снігу, який словацькі дорожні служби не встигають прибирати.
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Подолати відстань у 6-7 кілометрів до кордону вдається не менше, ніж за 9 годин. Потім же триває оформлення вантажів та їхнє декларування.
Водночас, на українській стороні черги на в′їзд у Словаччину немає. Оформлення подорожуючих в напрямку України відбувається по мірі пропуску з суміжного боку кордону.
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Як повідомили прикордонники Чопського та Мукачівського прикордонних загонів, у ці дні стартує зимовий туристичний сезон. Цей період традиційно ознаменовується збільшенням у кілька разів пасажиропотоку та автівок на кордоні. У зв′язку із цим за спільними домовленостями зі словацькими митниками та прикордонниками було ухвалено рішення за необхідності пропускати рейсові та туристичні автобуси через вантажний термінал, а також задіювати для проїзду громадян України полоси рухи для громадян ЄС. Окрім того, на кордоні в усіх пунктах пропуску буде збільшено кількість нарядів прикордонників у туристичний сезон.
Нагадаємо, 15 грудня на українсько-румунському кордоні у напрямку на “виїзд” утворилася черга.