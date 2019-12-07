Через затори в Одесі жінка народила дорогою до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Одесі жінка народила у дорозі до пологового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України у Facebook.
"Сьогодні вдень на вулиці Головній до інспекторів поліції звернувся чоловік та повідомив, що в його авто перебуває дружина, яка народжує. Чоловік попросив супроводити їх до найближчого пологового будинку, адже через ускладнений рух транспорту він не зможе доїхати туди вчасно. Патрульні увімкнули світлові та звукові сигнали та почали супровід автівки. Проте дорогою до лікарні жінка народила немовля в салоні автомобіля", - вказали патрульні, додавши, що жінка народила дівчинку.
Патрульні надали всю необхідну допомогу в транспортуванні породіллі до приміщення пологового будинку.
Нагадаємо, в Одесі водій посеред дороги впав у кому.