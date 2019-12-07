Из-за пробок в Одессе женщина родила по дороге в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одессе женщина родила по дороге в роддом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
"Сегодня днем на улице Главной к инспекторам полиции обратился мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится жена, которая рожает. Мужчина попросил сопроводить их до ближайшего роддома, ведь из-за затрудненного движения транспорта он не сможет доехать туда вовремя. Патрульные включили световые и звуковые сигналы и начали сопровождение автомобиля. Однако по дороге в больницу женщина родила младенца в салоне автомобиля", - указали патрульные, добавив, что женщина родила девочку.
Патрульные предоставили всю необходимую помощь в транспортировке роженицы в помещение роддома.
Напомним, в Одессе водитель посреди дороги упал в кому.