Из-за пробок в Одессе женщина родила по дороге в больницу

"Сегодня днем на улице Главной к инспекторам полиции обратился мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится жена, которая рожает. Мужчина попросил сопроводить их до ближайшего роддома, ведь из-за затрудненного движения транспорта он не сможет доехать туда вовремя. Патрульные включили световые и звуковые сигналы и начали сопровождение автомобиля. Однако по дороге в больницу женщина родила младенца в салоне автомобиля", - указали патрульные, добавив, что женщина родила девочку.

Патрульные предоставили всю необходимую помощь в транспортировке роженицы в помещение роддома.

Напомним, в Одессе водитель посреди дороги упал в кому.