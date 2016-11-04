Через "замінування" школи в Херсоні евакуювали майже 700 осіб

Сьогодні в 14:15 до кол-центру поліції повідомили дитячим голосом, що загально-освітня школа № 47 замінована.

“На охорону публічного порядку були задіяні 23 працівника поліції, зі школи евакуювали 680 учнів та працівників школи. О 14:55 перевірка навчального закладу закінчилась, вибухових пристроїв не виявлено і навчальний процес був відновлений”, — повідомили у поліції.

Протягом 30 хвилин правоохоронці затримали шестикласницю цієї ж школи, яка повідомила про замінування, тому що вирішила пожартувати.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

З дівчиною поліцейські провели профілактичну бесіду, а стосовно батьків буде складено адміністративний протокол за ч.4 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.