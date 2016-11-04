Из-за "заминирования" школы в Херсоне эвакуировали почти 700 человек

Сегодня в 14:15 в колл-центр полиции сообщили детским голосом, что общеобразовательная школа № 47 заминирована.

"Для охраны общественного порядка были задействованы 23 работника полиции, из школы эвакуировали 680 учеников и работников школы. В 14:55 проверка учебного заведения закончилась, взрывных устройств обнаружено не было и учебный процесс был восстановлен", - сообщили в полиции.

В течение 30 минут правоохранители задержали шестиклассницу этой же школы, которая и сообщила о заминировании, так как решила пошутить.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

С девочной полицейские провели профилактическую беседу, а по отношению к родителям будет составлен административный протокол по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП.