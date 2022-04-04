Через ворожий обстріл Харкова серед постраждалих є діти - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Внаслідок чергового обстрілу російськими загарбниками Харкова є загиблі та поранені, серед постраждалих є діти, повідомила Національна поліція України, пише УНН.
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"У результаті обстрілу російськими окупантами в Харкові є загиблі та поранені цивільні. Серед постраждалих - діти. Всіх доставили в лікарні Харкова", - вказали у поліції у Facebook.
Деталі
У поліції наголосили, що всі постраждалі не мають жодного стосунку до військових.
Попри небезпечну ситуацію в районі, на місце трагедії оперативно прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу вони ретельно задокументували.
Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області залишатися в укриттях під час обстрілів: "Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, - підкреслив очільник главку поліції. - Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!".
Доповнення
За даними ОВА, увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова.