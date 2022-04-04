Из-за вражеского обстрела Харькова среди пострадавших есть дети - полиция

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"В результате обстрела российскими оккупантами в Харькове есть погибшие и раненые гражданские. Среди пострадавших - дети. Всех доставили в больницы Харькова", - указали в полиции в Facebook.

Детали

В полиции отметили, что все пострадавшие не имеют никакого отношения к военным.

Несмотря на опасную ситуацию в районе, на место трагедии оперативно прибыли следователи. Все последствия вражеского обстрела они тщательно задокументировали.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко призвал харьковчан, жителей области оставаться в укрытиях во время обстрелов: "Оставайтесь в укрытиях, обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны. Они знают, что убивают мирных жителей и разрушают наши дома. Берегите себя и своих близких!".

Дополнение

По данным ОВА, вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.