Через відсутність напруги поїзд Запоріжжя-Київ змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Через відсутність напруги в контактній мережі, поїзд Запоріжжя — Київ затримується та прослідує зміненим маршрутом. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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«Через відсутність напруги у контактній мережі, поїзд №276 Запоріжжя — Київ затримується та прослідує зміненим маршрутом», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що пасажири, які мали сісти на цей рейс на станціях Нікополь, Чортомлик та Апостолове, будуть підхоплені іншим рейсом і потім пересаджені на поїзд №75 Кривий Ріг — Київ.
«Просимо пасажирів уважно слідкувати за оголошеннями на вокзалах», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Укрзалізниця призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Тепер сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним.