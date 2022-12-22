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Из-за отсутствия напряжения поезд Запорожье-Киев изменит маршрут

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети, поезд Запорожье-Киев задерживается и следует измененным маршрутом. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Цитата

«Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезд №276 Запорожье — Киев задерживается и преследует измененным маршрутом», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что пассажиры, которые должны были сесть на этот рейс на станциях Никополь, Чортомлык и Апостолово, будут подхвачены другим рейсом и затем пересажены на поезд №75 Кривой Рог — Киев.

«Просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах», – говорится в сообщении.

Дополнение

Укрзализныця назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным.

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