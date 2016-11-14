Через терористичну загрозу 15 листопада у Києві перекриють Хрещатик
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через високий рівень терористичної загрози зранку 15 листопада у Києві перекриють вулицю Хрещатик. Про це сказав в ефірі “112 Україна” начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Буде перекрито Хрещатик, буде проводитися поверховий огляд людей, будемо задіювати металошукачі — це стандартна процедура. Думаю, люди з порозумінням до цього поставляться. Це задля їхньої безпеки... З 15 числа, зранку, коли вже почнуться з’їжджатися люди...”, — повідомив А.Крищенко.
Він зауважив, що кінологічна служба і вибухотехніки будуть обстежувати місця, де проводитимуться масові заходи. За його словами, проведуть ще низку заходів координації Служби безпеки України. Нацполіція готова реагувати на всі виклики і загрози.
“...У нас воююча держава, і досить великий рівень терористичної загрози. Ми в першу чергу всі наші заходи спрямовуватимемо на забезпечення цієї безпеки. Буде велике скупчення людей, ми проводитемо заходи, щоб нічого не трапилося, ніхто не постраждав, як при скупченні людей, щоб хтось не підірвав, не було інших якихось терористичних актів”, — сказав А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, Національна поліція України та Національна гвардія України, у зв’язку з оперативною інформацією СБУ про плани Кремля щодо дестабілізації в Україні, переходять на посилений режим несення служби.