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Из-за террористической угрозы 15 ноября в Киеве перекроют Крещатик

Из-за террористической угрозы 15 ноября в Киеве перекроют Крещатик

Киев • УНН

 • 14650 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за высокого уровня террористической угрозы утром 15 ноября в Киеве перекроют улицу Крещатик. Об этом сказал в эфире "112 Украина" начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Будет перекрыт Крещатик, будет проводиться наружный осмотр людей, будем задействовать металлоискатели - это стандартная процедура. Думаю, люди с пониманием к этому отнесутся. Это для их безопасности... С 15 числа, утром, когда начнутся съезжаться люди...", - сообщил А.Крищенко.

Он отметил, что кинологическая служба и взрывотехники будут обследовать места, где будут проводиться массовые мероприятия. По его словам, проведут еще ряд мероприятий координации Службы безопасности Украины. Нацполиция готова реагировать на все вызовы и угрозы.

"...У нас воюющая страна, и достаточно высокий уровень террористической угрозы. Мы в первую очередь все наши мероприятия будем направлять на обеспечение этой безопасности. Будет большое скопление людей, мы будем проводить мероприятия, чтобы ничего не случилось, никто не пострадал, при скоплении людей, чтобы кто-то не подорвал, не было других каких-то террористических актов", - сказал А.Крищенко.

Как сообщал УНН, Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины, в связи с оперативной информацией СБУ о планах Кремля по дестабилизации в Украине, переходят на усиленный режим несения службы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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