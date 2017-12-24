Через обвал в центрі Києва чотири будинки залишились без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Після обвалу цегляного паркану між дворами на вул.Антоновича у столиці без газу залишились чотири житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“У результаті обвалу пошкоджена газова труба низького тиску, внаслідок чого без газу залишилось 4 житлові будинки. Наразі на місці працюють робітники “Київгазу”, які проводять підключення газу в трьох будинках, 4-й будинок буде підключений протягом середи наступного тижня", - повідомили в КМДА.
Зараз проводяться роботи з прибирання цегляного паркану.
Також у результаті обвалу пошкоджено два автомобілі марок “BMW” та “Lexus”. Обидва авто вже витягли з-під завалу.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва впала секція цегляного паркану, пошкодивши два автомобіля та газову трубу.