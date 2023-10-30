Через обстріли рф зникло світло ще у трьох селах Бериславського району – Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через ворожі обстріли Херсонської області електропостачання зникло також у Новобериславі, Томариному та Шляховому. Пошкодження – значні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому. Пошкодження – значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло», - написав Прокудін у Telegram.
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Берислав залишився без світла через атаку армії рф на обʼєкт критичної інфраструктури.
Також росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби по селищу у Бериславському районі Херсонської області. Також під вогнем опинились Берислав, Томина Балка та Козацьке. Через ворожі обстріли постраждали чотири льодини.