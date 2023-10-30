Из-за обстрелов рф пропал свет еще в трех селах Бериславского района - Херсонская ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Из-за вражеских обстрелов Херсонской области электроснабжение исчезло также в Новобериславе, Томарино и Шляховом. Повреждения - значительные. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Также электроснабжение исчезло в Новобериславе, Томарино и Шляховом. Повреждения - значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет", - написал Прокудин в Telegram.
Ранее
Берислав остался без света из-за атаки армии рф на объект критической инфраструктуры.
Также россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы по поселку в Бериславском районе Херсонской области. Также под огнем оказались Берислав, Томина Балка и Казацкое. Из-за вражеских обстрелов пострадали четыре ледины.