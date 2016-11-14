Через негоду в Україні 642 населених пункти залишилися знеструмленими
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні залишилося відновити струм у 642 населених пунктах у дев’яти областях, передає УНН з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.
Зазначено, що у Київській, Вінницькій та Черкаській областях спостерігаються сніг із дощем, а у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій — місцями, в Одеській, Миколаївській, Херсонській — іде дощ, на решті території країни без опадів.
Унаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту, а в Чернівецькій області в 7 районах обмежений повністю.
Наразі вночі в північних та центральних областях сильний сніг, в Україні, крім південних та східних областей місцями хуртовини; місцями пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах більшості областей України ожеледиця.