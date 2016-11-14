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15 марта, 19:03 • 109414 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150261 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127444 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120700 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107090 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102564 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97368 просмотра

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Из-за непогоды в Украине 642 населенных пункта остались обесточенными

Из-за непогоды в Украине 642 населенных пункта остались обесточенными

Киев • УНН

 • 6807 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине осталось восстановить ток в 642 населенных пунктах в девяти областях, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Отмечено, что в Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдаются снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.

В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог в Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в Черновицкой области в 7 районах ограничен полностью.

Сейчас ночью в северных и центральных областях сильный снег, в Украине, кроме южных и восточных областей местами метели; местами порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах большинства областей Украины гололедица.

 

Украинские Национальные Новости

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