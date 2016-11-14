Из-за непогоды в Украине 642 населенных пункта остались обесточенными
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине осталось восстановить ток в 642 населенных пунктах в девяти областях, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
Отмечено, что в Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдаются снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.
В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог в Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в Черновицкой области в 7 районах ограничен полностью.
Сейчас ночью в северных и центральных областях сильный снег, в Украине, кроме южных и восточных областей местами метели; местами порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах большинства областей Украины гололедица.