Через негоду на Закарпатті без світла лишилися 13 сіл
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Протягом минулої ночі шквальні пориви вітру залишили без електроенергії 13 населених пунктів Закарпаття — 11 повністю і 2 частково. Про це повідомляє на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.
Головна причина знеструмлення – обриви проводів та автоматичне спрацювання системи захисту.
Станом на ранок неділі, 13 листопада, у Мукачівському районі повністю без світла залишаються п′ять сіл, два села у Перечинському районі, чотири – у Рахівському.
Крім того, через ДТП немає електроенергії у с.Кваси Рахівського району, де серед ночі місцевий водій пошкодив електроопору.
"У всі населені пункти направлені аварійні бригади. У найближчі години безперебійне електропостачання у всіх трьох районах буде відновлено", – повідомляє на своєму сайті Г.Москаль.
Нагадаємо, на Хмельниччині внаслідок негоди знеструмлено 140 населених пунктів, зокрема у Красилівському, Старокостянтинівському, Шепетівському, Ізяславському та інших районах.