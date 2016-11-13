Из-за непогоды в Закарпатской области без света остались 13 сел
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшие ночи шквальные порывы ветра оставили без электроэнергии 13 населенных пунктов Закарпатской области - 11 полностью и 2 частично. Об этом сообщает на своем персональном сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.
Главная причина обесточивания - обрывы проводов и автоматическое срабатывание системы защиты.
По состоянию на утро воскресенья, 13 ноября, в Мукачевском районе полностью без света остаются пять сел, два села в Перечинском районе, четыре - в Раховском.
Кроме того, из-за ДТП нет электроэнергии в с.Квасы Рахивского района, где ночью местный водитель повредил электроопору.
"Во все населенные пункты направлены аварийные бригады. В ближайшие часы бесперебойное электроснабжение во всех трех районах будет восстановлено", - сообщает на своем сайте Г.Москаль.
Напомним, в Хмельницкой области в результате непогоды обесточены 140 населенных пунктов, в том числе в Красиловском, Староконстантиновском, Шепетовском, Изяславском и других районах.