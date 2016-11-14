Через негоду на Полтавщині знеструмлено понад 20 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Полтавщині внаслідок несприятливих погодних умов сталося відключення від електропостачання 21 населеного пункту в шести районах області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Внаслідок несприятливих погодних умов, (пориви вітру, налипання мокрого снігу), сталося відключення від електропостачання 21 населеного пункту в 6 районах області, а саме у Полтавському, Пирятинському, Чорнухинському, Лохвицькому, Зіньківському та Гадяцького районах.
Станом на 6 годину ранку 14 листопада залишається без електропостачання 19 населених пунктів.
Внаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу) підрозділами Головного управління ДСНС України у Полтавській області зі снігових заторів у Чорнухинському, Лохвицькому, Зіньківському районах вивільнено 12 автомобілів та 39 чоловік. Для надання допомоги залучалися 3 одиниці техніки та 8 чоловіків особового складу.
З метою підтримання автошляхів в проїжджому стані, протягом доби було залучено 42 механізми та 52 працівників ДП “Полтавський облавтодор”.