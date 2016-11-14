Из-за непогоды в Полтавской области обесточены более 20 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Полтавской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло отключение от электроснабжения 21 населенного пункта в шести районах области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Полтавской области.
В результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега), произошло отключение от электроснабжения 21 населенного пункта в 6 районах области, а именно в Полтавском, Пирятинском, Чернухинском, Лохвицком, Зиньковском и Гадячском районах.
По состоянию на 06:00 утра 14 ноября остается без электроснабжения 19 населенных пунктов.
В результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега) подразделения Главного управления ГосЧС Украины в Полтавской области из снежных заторов в Чернухинском, Лохвицком, Зиньковском районах высвободили 12 автомобилей и 39 человек. Для оказания помощи привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.
С целью поддержания автодорог в проезжем состоянии, в течение суток привлекли 42 механизма и 52 работника ГП "Полтавский облавтодор".