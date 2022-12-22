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Через блокаду торгівлі у Чорному морі: США ввели санкції проти 10 російських компаній

Через блокаду торгівлі у Чорному морі: США ввели санкції проти 10 російських компаній

Київ • УНН

 • 494904 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сполучені Штати ввели нові санкції проти російських військово-морських компаній. До списку SDN OFAC потрапило десять юридичних осіб. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє УНН.

Цитата

«росія продовжує блокувати цивільну морську торгівлю у Чорному морі своїми агресивними військово-морськими операціями. Дії росії завдають шкоди мирному населенню та продовжують ескалацію конфлікту в Україні. Сьогодні ми визначаємо 10 суб'єктів, пов'язаних із цими операціями», - написав Блінкен у Twitter.

Додамо

Державний департамент США повідомляє, що у зв'язку з російськими військово-морськими операціями проти українських портів, у тому числі тих, які постачають світу такі необхідні продукти харчування та зерно, Сполучені Штати сьогодні вводять санкції проти російських військово-морських об'єктів.

«Зокрема, Державний департамент вводить до списку 10 російських військово-морських організацій відповідно до Указу 14024. Більш детальна інформація про кожну підсанкційну організацію доступна в цьому інформаційному бюлетені», - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів США повідомило, що під санкції потрапили:
• Концерн "Морінформсистема-Агат"
• Федеральне державне унітарне підприємство центральний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей" імені І. В. Гориніна національного наукового центру "Курчатівський інститут"
• Акумуляторна компанія "Рігель"

• Центральний науково-дослідний інститут морської техніки "Центральний НДІ суднового машинобудування"
• Концерн "Науково-виробниче об'єднання Аврора"
• Концерції "Електроприлад";
• Товариство "Обухівське"
• АТ "Морські навігаційні системи"
• Інститут океанології РАН імені Ширшова,
• ТОВ "Компанія Технополь"

Доповнення

США запровадили фінансові санкції проти одного з найбагатших людей Росії.

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