Через блокаду торгівлі у Чорному морі: США ввели санкції проти 10 російських компаній

Цитата

«росія продовжує блокувати цивільну морську торгівлю у Чорному морі своїми агресивними військово-морськими операціями. Дії росії завдають шкоди мирному населенню та продовжують ескалацію конфлікту в Україні. Сьогодні ми визначаємо 10 суб'єктів, пов'язаних із цими операціями», - написав Блінкен у Twitter.

Додамо

Державний департамент США повідомляє, що у зв'язку з російськими військово-морськими операціями проти українських портів, у тому числі тих, які постачають світу такі необхідні продукти харчування та зерно, Сполучені Штати сьогодні вводять санкції проти російських військово-морських об'єктів.

«Зокрема, Державний департамент вводить до списку 10 російських військово-морських організацій відповідно до Указу 14024. Більш детальна інформація про кожну підсанкційну організацію доступна в цьому інформаційному бюлетені», - йдеться у повідомленні.



Міністерство фінансів США повідомило, що під санкції потрапили:

• Концерн "Морінформсистема-Агат"

• Федеральне державне унітарне підприємство центральний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей" імені І. В. Гориніна національного наукового центру "Курчатівський інститут"

• Акумуляторна компанія "Рігель"

• Центральний науково-дослідний інститут морської техніки "Центральний НДІ суднового машинобудування"

• Концерн "Науково-виробниче об'єднання Аврора"

• Концерції "Електроприлад";

• Товариство "Обухівське"

• АТ "Морські навігаційні системи"

• Інститут океанології РАН імені Ширшова,

• ТОВ "Компанія Технополь"

Доповнення

США запровадили фінансові санкції проти одного з найбагатших людей Росії.