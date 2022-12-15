США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. США объявили о финансовых санкциях в отношении одного из самых богатых людей россии Владимира Потанина, заявили в четверг Министерство финансов и Государственный департамент, усилив усилия, ограничивающие возможности Москвы финансировать войну в Украине, передает УНН.
Детали
Санкции были введены против Росбанка и других организаций, связанных с финансовым сектором россии, а также одного из самых богатых людей россии Владимира Потанина, говорится в сообщении Минфина.
61-летний Потанин является крупнейшим акционером "Норникеля". "Норникель" - крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля.
Министерство финансов США заявило, что Вашингтон ввел санкции против Росбанка, который, по его словам, Потанин приобрел в начале этого года, а также 17 дочерних компаний российского ВТБ, ранее в этом году включенного Вашингтоном в список.
"Вводя санкции в отношении дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию россии от мировых рынков", - говорится в заявлении замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.
Этот шаг замораживает любые американские активы лиц, включенных в список, и запрещает американцам иметь с ними финансовые дела.
Госдеп также ввел санкции в отношении членов совета директоров госпредприятия РЖД, членов правительства, в том числе губернатора Московской области, а также членов их семей.
Также под санкции попали семь "назначенных россией доверенных лиц в Украине", говорится в сообщении Госдепартамента.