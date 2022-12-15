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США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей россии

США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей россии

Киев • УНН

 • 906308 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. США объявили о финансовых санкциях в отношении одного из самых богатых людей россии Владимира Потанина, заявили в четверг Министерство финансов и Государственный департамент, усилив усилия, ограничивающие возможности Москвы финансировать войну в Украине, передает УНН.

Детали

Санкции были введены против Росбанка и других организаций, связанных с финансовым сектором россии, а также одного из самых богатых людей россии Владимира Потанина, говорится в сообщении Минфина.

61-летний Потанин является крупнейшим акционером "Норникеля". "Норникель" - крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля.

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон ввел санкции против Росбанка, который, по его словам, Потанин приобрел в начале этого года, а также 17 дочерних компаний российского ВТБ, ранее в этом году включенного Вашингтоном в список.

"Вводя санкции в отношении дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию россии от мировых рынков", - говорится в заявлении замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Этот шаг замораживает любые американские активы лиц, включенных в список, и запрещает американцам иметь с ними финансовые дела.

Госдеп также ввел санкции в отношении членов совета директоров госпредприятия РЖД, членов правительства, в том числе губернатора Московской области, а также членов их семей.

Также под санкции попали семь "назначенных россией доверенных лиц в Украине", говорится в сообщении Госдепартамента.

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