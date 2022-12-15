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США запровадили фінансові санкції проти одного з найбагатших людей росії

США запровадили фінансові санкції проти одного з найбагатших людей росії

Київ • УНН

 • 906309 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. США оголосили про фінансові санкції щодо одного з найбагатших людей росії Володимира Потаніна, заявили в четвер Міністерство фінансів та Державний департамент, посиливши зусилля, що обмежують можливості Москви фінансувати війну в Україні, передає УНН.

Деталі

Санкції були запроваджені проти Росбанку та інших організацій, пов'язаних із фінансовим сектором росії, а також одного з найбагатших людей росії Володимира Потаніна, йдеться у повідомленні Мінфіну.

61-річний Потанін є найбільшим акціонером "Норнікеля". "Норнікель" найбільший у світі виробник паладію та рафінованого нікелю.

Міністерство фінансів США заявило, що Вашингтон запровадив санкції проти Росбанку, який, за його словами, Потанін придбав на початку цього року, а також 17 дочірніх компаній російського ВТБ, який раніше цього року був включений Вашингтоном до списку.

"Вводячи санкції щодо додаткових великих російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію росії від світових ринків", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США щодо боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браяна Нельсона.

Цей крок заморожує будь-які американські активи осіб, включених до списку, і зазвичай забороняє американцям мати з ними фінансові справи.

Держдеп також запровадив санкції щодо членів ради директорів держпідприємства РЗ, членів уряду, зокрема губернатора Московської області, а також членів їхніх сімей.

Також під санкції потрапили сім "призначених росією довірених осіб в Україні", йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

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