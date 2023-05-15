Через "бавовну" у Луганську на окупованих територіях вимикають інтернет - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Білогорівка і Діброва у Луганській області зазнали чергових ворожих авіаударів, на окупованих територіях знов вимикають мобільний інтернет через "бавовну" у Луганську та на околицях, у Рубіжному працюючі не бачили грошей з минулого року, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"З артилерії та мінометів росіяни вчора обстріляли Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку. Багатостраждальна Білогорівка витримала ще й авіаудар. Уявіть, наскільки зруйнований населений пункт, який місяцями героїчно утримують наші хлопці. Ворог не може там просунутися, тому нищить його з артилерії та авіації. Ще один авіаудар зафіксовано в районі Діброви. Наземної активності росіян минулої доби не спостерігалось. Це дало змогу розвести людям, які залишаються у прифронтових селах, гуманітарну допомогу – їжу, ліки, засоби гігієні і найнеобхідніші речі передбачені кожному", - написав Лисогор.
Зі слів голови Луганської ОВА, на окупованих територіях Луганської області "вчергове вимикають послугу мобільного інтернету". "Приводом стала «бавовна» в Луганську та на околицях. Окупанти заявили про вибухи на території підприємств, що не працюють, однак чомусь вбачили в цьому загрозу безпеці і почали відключати сплачену наперед людьми послугу", - вказав Лисогор.
Також, з його слів, у Рубіжному вже рік, як нічого не відновлюють. "Не розбирають навіть завалів на місцях зруйнованих росіянами будинках, де, за словами свідків, залишаються тіла загиблих рубіжан. Окупаційній владі – байдуже. У більш-менш вцілілих будинках розбиті дахи, не працює каналізація. Співробітники комунальної сфери не бачили грошей з минулого року. Замість заробітної плати отримують лише гуманітарку", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.