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Из-за "хлопка" в Луганске на оккупированных территориях выключают интернет - ОВА

Из-за "хлопка" в Луганске на оккупированных территориях выключают интернет - ОВА

Киев • УНН

 • 865883 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Белогоровка и Диброва в Луганской области подверглись очередным вражеским авиаударам, на оккупированных территориях вновь отключают мобильный интернет из-за "хлопка" в Луганске и на окраинах, в Рубежном работающие не видели денег с прошлого года, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из артиллерии и минометов россияне вчера обстреляли Стельмаховку, Макеевку и Белогоровку. Многострадальная Белогоровка выдержала еще и авиаудар. Представьте, насколько разрушен населенный пункт, который месяцами героически удерживают наши ребята. Враг не может там продвинуться, поэтому уничтожает его из артиллерии и авиации. Еще один авиаудар зафиксирован в районе Дибровы. Наземной активности россиян за прошедшие сутки не наблюдалось. Это позволило развести людям, которые остаются в прифронтовых селах, гуманитарную помощь – еду, лекарства, средства гигиены и самые необходимые вещи предусмотрены каждому", - написал Лысогор.

По словам главы Луганской ОВА, на оккупированных территориях Луганской области "в очередной раз отключают услугу мобильного интернета". "Поводом стал «хлопок» в Луганске и в окрестностях. Оккупанты заявили о взрывах на территории неработающих предприятий, однако почему-то увидели в этом угрозу безопасности и начали отключать оплаченную заранее людьми услугу", - указал Лысогор.

Также, по его словам, в Рубежном уже год, как ничего не восстанавливают. "Не разбирают даже завалы на местах разрушенных россиянами домах, где, по словам свидетелей, остаются тела погибших рубежан. Оккупационным властям – все равно. В более-менее уцелевших домах разбиты крыши, не работает канализация. Сотрудники коммунальной сферы не видели денег с прошлого года. Вместо заработной платы получают лишь гуманитарку", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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