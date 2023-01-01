Через 7 років закриття Венесуела та Колумбія повністю відкрили спільний кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Венесуела та Колумбія повністю відкрили свій спільний кордон 1 січня, щоб дозволити проходження вантажних та пасажирських перевезень через транскордонний міст Тієндітас, йдеться у заяві Міграційної служби Колумбії, передає УНН.
Країни Південної Америки відкривали у вересні прикордонний перехід у штаті Тачира на заході Венесуели після того, як політичні зв'язки країн зміцнилися за нового президента Колумбії Густаво Петро.
Петро та його венесуельський колега Ніколас Мадуро призначили послів у Каракасі та Боготі відповідно.
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«Ми повністю відкриваємо кордон між нашими країнами, щоб гарантувати переміщення вантажів і пасажирів, а також сприяти розвитку торгівлі та туризму в Колумбії та Венесуелі не лише суходолом, але також повітрям і річкою», — заявив міністр транспорту Колумбії Гільєрмо Рейєс Гонсалес.
Доповнення
Кордон був офіційно закритий для торгівлі майже сім років. Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити прикордонні переходи 2015 року під час репресій проти контрабанди. Раніше перевезення вантажів дозволялося лише через один північний перехід.
Рішення відкрити кордон широко популярне серед мешканців по обидва боки кордону, де останніми роками спостерігається різке зростання насильства.
У ході передвиборчої кампанії Петро, який вступив на посаду в серпні, заявив, що відновлення дипломатичних відносин з Венесуелою, розірваних за колишнього президента в 2019 році, і відкриття кордону будуть фундаментальними першими кроками в його зусиллях щодо припинення збройного конфлікту в Колумбії.
За офіційними даними Колумбії, торговельний обмін між двома країнами становить близько 580 мільйонів доларів.