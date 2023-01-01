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Спустя 7 лет закрытия Венесуэла и Колумбия полностью открыли общую границу

Спустя 7 лет закрытия Венесуэла и Колумбия полностью открыли общую границу

Киев • УНН

 • 656598 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Венесуэла и Колумбия полностью открыли свою общую границу 1 января, чтобы разрешить прохождение грузовых и пассажирских перевозок через трансграничный мост Тиендитас, говорится в заявлении Миграционной службы Колумбии, передает УНН.

Страны Южной Америки открывали в сентябре пограничный переход в штате Тачира на западе Венесуэлы после того, как политические связи стран укрепились при новом президенте Колумбии Густаво Петро.

Петро и его венесуэльский коллега Николас Мадуро назначили послов в Каракасе и Боготе соответственно.

Цитата

«Мы полностью открываем границу между нашими странами, чтобы гарантировать перемещение грузов и пассажиров, а также способствовать развитию торговли и туризма в Колумбии и Венесуэле не только по суше, но также по воздуху и реке», — заявил министр транспорта Колумбии Гильермо Рейес Гонсалес.

Дополнение

Граница была официально закрыта для торговли почти семь лет. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ закрыть пограничные переходы в 2015 году во время репрессий против контрабанды. Ранее перевозка грузов разрешалась только через один северный переход.

Решение открыть границу широко популярно среди жителей с обеих сторон границы, где в последние годы наблюдается резкий рост насилия.

В ходе предвыборной кампании Петро, вступивший в должность в августе, заявил, что возобновление дипломатических отношений с Венесуэлой, разорванных при бывшем президенте в 2019 году, и открытие границы будут фундаментальными первыми шагами в его усилиях по прекращению вооруженного конфликта в Колумбии.

По официальным данным Колумбии, торговый обмен между двумя странами составляет около 580 миллионов долларов.

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