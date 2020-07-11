Чемпіонський бій Ломаченко – Лопес перенесено вдруге

Спочатку об’єднавчий бій мав відбутися 30 травня в “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку, але потім його перенесли на 19 вересня через пандемію коронавірусу. Наразі голова промоутерської компанії “Top Rank” Боб Арум заявив, що новою датою протистояння стане 3 жовтня.

“Ми планували провести бій Ломаченко — Лопес 19 вересня. Це була наша базова дата. Але зараз у нас з’явилася можливість організувати поєдинок на „pay-per-view“, тому наша нова дата — 3 жовтня. Що стосується вболівальників, то у нас немає можливості планувати навіть обмежену кількість людей на трибунах. З усім тим, сподіваюся, що ми зможемо пустити на арену хоча б 2000-2500 осіб”, — заявив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко потрапив до п’ятірки кращих боксерів світу в оновленому рейтингу.