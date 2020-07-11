Чемпионский бой Ломаченко - Лопес перенесен во второй раз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Бой за объединение чемпионских поясов в легкой весовой категории между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом во второй раз перенесли, информирует УНН со ссылкой на сайт "boxingscene".
Сначала объединительный бой должен был состояться 30 мая в “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке, но потом его перенесли на 19 сентября из-за пандемии коронавируса. Сейчас глава промоутерской компании “Top Rank” Боб Арум заявил, что новой датой противостояния станет 3 октября.
“Мы планировали провести бой Ломаченко — Лопес 19 сентября. Это была наша базовая дата. Но сейчас у нас появилась возможность организовать поединок на „pay-per-view“, поэтому наша новая дата — 3 октября. Что касается болельщиков, то у нас нет возможности планировать даже ограниченное количество людей на трибунах. При всем этом, надеюсь, что мы сможем пустить на арену хотя бы 2000-2500 человек”, — заявил Арум.
Напомним, что Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров мира в обновленном рейтинге.