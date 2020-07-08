Ломаченко та Усик увійшли до п'ятірки кращих боксерів світу

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19 березня, 18:42 • 101816 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 143565 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 120043 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134309 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 138258 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125933 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125522 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124355 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Видання The Ring представило публіці генерацію кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії, інформує УНН з посиланням на сайт видання.

У п’ятірці провідних боксерів опинилися одразу двоє українців — Василь Ломаченко обійняв другий рядок, а Олександр Усик замкнув п’ятірку.

На вершині рейтингу опинився “регулярний” чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес. Трійку лідерів замкнув чемпіон за версіями WBA і IBF в найлегшій вазі — японець Наоя Іноуе. Четвертий — Теренс Кроуфорд.

Додамо, що також в топ-10 знайшлося місце Ерролу Спенсу, Геннадію Головкіну, Хуану Франсіско Естраді, Артуру Бетербієву та Менні Пак’яо.

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