Ломаченко та Усик увійшли до п'ятірки кращих боксерів світу

У п’ятірці провідних боксерів опинилися одразу двоє українців — Василь Ломаченко обійняв другий рядок, а Олександр Усик замкнув п’ятірку.

На вершині рейтингу опинився “регулярний” чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес. Трійку лідерів замкнув чемпіон за версіями WBA і IBF в найлегшій вазі — японець Наоя Іноуе. Четвертий — Теренс Кроуфорд.

Додамо, що також в топ-10 знайшлося місце Ерролу Спенсу, Геннадію Головкіну, Хуану Франсіско Естраді, Артуру Бетербієву та Менні Пак’яо.