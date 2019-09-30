Чемпіонат світу з регбі-2019: тріумфи Аргентини, ПАР та сенсаційна перемога Японії

Збірна Аргентини здобула перемогу над командою Тонга з рахунком 28:12. Зустріч пройшла в Хігасіосаці (префектура Осака).

Аргентинець Хуліан Монтойя зробив три спроби (15 очок), його співвітчизник Бенджамін Урдапіллета зробив чотири реалізації (8 очок), ще одну спробу зробив Сантьяго Каррерас (5 очок). У складі команди Тонга 10 очок набрав Телуса Вейну (дві спроби), два очка на рахунку Сонатана Такулуі.

Збірна Аргентини набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Тонга очок не набрала. У турнірній таблиці збірна Аргентини йде на другому місці, набравши шість очок, команда Тонга не зуміла набрати жодного очка.

Збірні Аргентини і Тонга виступають в групі С. Обидві команди програли перші матчі на турнірі. Збірна Аргентини поступилася команді Франції (21:23) команда Тонга виявилася слабкішою збірної Англії (3:35). Наступний матч групи пройде між командами Франції та США, зустріч відбудеться 2 жовтня.

Збірна ПАР з регбі здобула перемогу над командою Намібії з рахунком 57:3. Зустріч пройшла в Тойоті.

Південноафриканські регбісти зробили дев'ять спроб і шість реалізацій. Представники Намібії реалізували один штрафний. Південноафриканці виграли з найбільшим рахунком на нинішньому турнірі.

Збірна Південної Африки набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Намібії очок не набрала. У турнірній таблиці збірна Південної Африки займає друге місце, набравши п'ять очок, команда Намібії не зуміла набрати жодного очка. Очолює турнірну таблицю команда Італії (10 очок, два матчі), на третьому місці йдуть новозеландці (4 очка, один матч), команда Канади не зуміла набрати очок у матчі з італійцями.

Збірні Намібії і ПАР виступають в групі В. Обидві команди програли перші матчі на турнірі. Збірна Намібії поступилася команді Італії (22:47), команда ПАР виявилася слабкішою збірної Нової Зеландії (13:23). Наступний матч групи пройде між командами Нової Зеландії та Канади, зустріч відбудеться 2 жовтня.

Збірна Японії в той же час здобула сенсаційну перемогу над командою Ірландії з рахунком 19:12. Зустріч пройшла в Фукуроі.

За одну спробу здійснили ірландці Гаррі Гінгроз (5 очок) і Роб Кірні (5 очок), реалізацію провів Джек Карті (2 очки). У збірної Японії чотири штрафних і одна реалізація на рахунку Ю Тамуроі (14 очок), спробу зробив Кенкі Фукуока (5 очок). Японські регбісти програвали по ходу матчу з рахунком 3:12.

Збірна Японії набрала чотири очки за перемогу. Команда Ірландії набрала одне очко за поразку в сім і менше балів (бонус захисту). У турнірній таблиці збірна Японії йде на першому місці, набравши 9 очок, команда Ірландії набрала 6 очок.

Збірні Японії і Ірландії виступають в групі А разом з командами Росії, Самоа і Шотландії. Обидві команди виграли перші матчі на турнірі. Збірна Японії обіграла команду Росії (30:10), команда Ірландії переграла збірну Шотландії (27: 3). Наступний матч групи пройде між командами Шотландії і Самоа, зустріч відбудеться 3 жовтня.