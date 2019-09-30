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Чемпионат мира по регби-2019: триумфы Аргентины, ЮАР и сенсационная победа Японии

Киев • УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, во время нового соревновательного дня победы одержали сборные Аргентины, ЮАР и наибольшую сенсацию сотворили хозяева турнира — японцы, обыграв Ирландию, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: триумфы Аргентины, ЮАР и сенсационная победа Японии

Сборная Аргентины одержала победу над командой Тонга со счетом 28:12. Встреча прошла в Хигасиосаке (префектура Осака).

Аргентинец Хулиан Монтойя совершил три попытки (15 очков), его соотечественник Бенджамин Урдапиллета совершил четыре реализации (8 очков), еще одну попытку совершил Сантьяго Каррерас (5 очков). В составе команды Тонга 10 очков набрал Телуса Вейну (две попытки), два очка на счету Сонатана Такулуи.

Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Тонга очков не набрала. В турнирной таблице сборная Аргентины идет на втором месте, набрав шесть очков, команда Тонга не сумела набрать ни одного очка.

Сборные Аргентины и Тонга выступают в группе С. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Аргентины уступила команде Франции (21:23), команда Тонга оказалась слабее сборной Англии (3:35). Следующий матч группы пройдет между командами Франции и США, встреча состоится 2 октября.

Сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Намибии со счетом 57:3. Встреча прошла в Тойоте.

Южноафриканские регбисты совершили девять попыток и шесть реализаций. Представители Намибии реализовали один штрафной. Южноафриканцы выиграли с самым крупным счетом на нынешнем турнире.

Сборная Южной Африки набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Намибии очков не набрала. В турнирной таблице сборная Южной Африки занимает второе место, набрав пять очков, команда Намибии не сумела набрать ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу команда Италии (10 очков, два матча), на третьем месте идут новозеландцы (4 очка, один матч), команда Канады не сумела набрать очков в матче с итальянцами.

Сборные Намибии и ЮАР выступают в группе В. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Намибии уступила команде Италии (22:47), команда ЮАР оказалась слабее сборной Новой Зеландии (13:23). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Канады, встреча состоится 2 октября.

Сборная Японии в то же время получила сенсационную победу над командой Ирландии со счетом 19:12. Встреча прошла в Фукурои.

По одной попытке совершили ирландцы Гарри Гингроз (5 очков) и Роб Кирни (5 очков), реализацию провел Джек Карти (2 очка). В сборной Японии четыре штрафных и одна реализация на счету Ю Тамуры (14 очков), попытку совершил Кенки Фукуока (5 очков). Японские регбисты проигрывали по ходу матча со счетом 3:12.

Сборная Японии набрала четыре очка за победу. Команда Ирландии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице сборная Японии идет на первом месте, набрав 9 очков, команда Ирландии набрала 6 очков.

Сборные Японии и Ирландии выступают в группе А вместе с командами России, Самоа и Шотландии. Обе команды выиграли первые матчи на турнире. Сборная Японии обыграла команду России (30:10), команда Ирландии переиграла сборную Шотландии (27:3). Следующий матч группы пройдет между командами Шотландии и Самоа, встреча состоится 3 октября.

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