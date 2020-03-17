Чемпіонат клубу Реброва зупинили через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Федерація футболу Угорщини прийняла рішення призупинити усі футбольні турніри всередині країни у зв'язку з пандемією коронавірусу в Європі, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату Угорщини.
Федерація футболу також рекомендувала призупинити будь-яку спортивну діяльність в тому числі тренування клубів. Також спортсменів та фахівців призвали слідкувати належним правилам для боротьби з пандемією коронавірусу.
Зауважимо, що після 25 турів лідером змагань є “Ференцварош” — 53 очки. Тренером даного клубу є Сергій Ребров, а під його орудою виступають українці Олександр Зубков та Ігор Харатін.
Нагадаємо, що Угорщина повністю закриє кордони.