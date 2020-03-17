Чемпионат клуба Реброва остановили из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Федерация футбола Венгрии приняла решение приостановить все футбольные турниры внутри страны в связи с пандемией коронавируса в Европе, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Венгрии.
Федерация футбола также рекомендовала приостановить любую спортивную деятельность в том числе тренировки клубов. Также спортсменов и специалистов призвали следить должным правилам для борьбы с пандемией коронавируса.
Заметим, что после 25 туров лидером соревнований является “Ференцварош” — 53 очка. Тренером данного клуба является Сергей Ребров, а под его руководством выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.
Напомним, что Венгрия полностью закроет границы.