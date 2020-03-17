Чемпионат клуба Реброва остановили из-за пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98688 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102952 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104077 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112571 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105158 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131548 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Федерация футбола Венгрии приняла решение приостановить все футбольные турниры внутри страны в связи с пандемией коронавируса в Европе, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Венгрии.

Федерация футбола также рекомендовала приостановить любую спортивную деятельность в том числе тренировки клубов. Также спортсменов и специалистов призвали следить должным правилам для борьбы с пандемией коронавируса.

Заметим, что после 25 туров лидером соревнований является “Ференцварош” — 53 очка. Тренером данного клуба является Сергей Ребров, а под его руководством выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.

Напомним, что Венгрия полностью закроет границы.

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