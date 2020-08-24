Чемпіонат Бельгії: ексфутболіст "Динамо" забив переможний гол клубу українців

Єдине взяття воріт відбулося на 17 хвилині, коли колишній гравець київського “Динамо” африканець Дьємерсі Мбокані відзначився з передачі Харуна.

Натомість усі троє українських футболістів з’явилися у стартовому складі гостей. Яремчук був замінений на 74-й хвилині, Безус — на 78-й, а Пластун дограв до фінального свистка.

Крім того відзначимо, що третя поразка поспіль опустила “Гент” на дно турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.