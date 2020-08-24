Чемпионат Бельгии: экс-футболист "Динамо" забил победный гол клубу украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В третьем туре чемпионата Бельгии “Гент” футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун на выезде уступил “Антверпену” со счетом 0:1, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Единственное взятие ворот произошло на 17 минуте, когда бывший игрок киевского “Динамо” африканец Мбокани отличился с передачи Харуна.
Зато все трое украинских футболистов появились в стартовом составе гостей. Яремчук был заменен на 74-й минуте, Безус — на 78-й, а Пластун доиграл до финального свистка.
Кроме того отметим, что третье поражение подряд опустило “Гент” на дно турнирной таблицы чемпионата Бельгии.