Чемпионат Бельгии: экс-футболист "Динамо" забил победный гол клубу украинцев

Единственное взятие ворот произошло на 17 минуте, когда бывший игрок киевского “Динамо” африканец Мбокани отличился с передачи Харуна.

Зато все трое украинских футболистов появились в стартовом составе гостей. Яремчук был заменен на 74-й минуте, Безус — на 78-й, а Пластун доиграл до финального свистка.

Кроме того отметим, что третье поражение подряд опустило “Гент” на дно турнирной таблицы чемпионата Бельгии.