Чемпіон світу з боксу Ф'юрі назвав ім'я майбутнього суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Власник чемпіонського титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у своєму найближчому бою проведе захист титулу проти обов'язкового претендента британця Ділліана Вайта, передає УНН з посиланням на сторінку Ф'юрі в Instagram.
Цитата
"Хто ще не може дочекатися бою? Найкращі з Великої Британії. Настав час, щоб уболівальники отримали бажаний бій", - написав Ф'юрі.
Деталі
Про арену проведення бою та дату Ф'юрі не повідомив.
Доповнення
У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки.