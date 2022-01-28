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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70802 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Чемпіон світу з боксу Ф'юрі назвав ім'я майбутнього суперника

Чемпіон світу з боксу Ф'юрі назвав ім'я майбутнього суперника

Київ • УНН

 • 23310 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Власник чемпіонського титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у своєму найближчому бою проведе захист титулу проти обов'язкового претендента британця Ділліана Вайта, передає УНН з посиланням на сторінку Ф'юрі в Instagram.

Цитата

"Хто ще не може дочекатися бою? Найкращі з Великої Британії. Настав час, щоб уболівальники отримали бажаний бій", - написав Ф'юрі.

Деталі

Про арену проведення бою та дату Ф'юрі не повідомив.

Доповнення

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки.

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