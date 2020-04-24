Чемпіон світу Альварес назвав Ломаченка неймовірно талановитим боксером

“Ломаченко — дуже талановитий боксер. Це просто неймовірно. Василь володіє багатьма навичками, він постійно змінює свій стиль. Ломаченко точно заслуговує на повагу”, — заявив Альварес.



Нагадаємо, що в наступному бою український чемпіон повинен був зустрітися з Теофімо Лопесом. Поєдинок планували на 30 травня, але через пандемію коронавірусу WBO заборонила проведення заходів до 1 червня.



Як писав УНН, Теофімо Лопес не бажає проводити бій з Ломаченком без глядачів.