Чемпион мира Альварес назвал Ломаченко невероятно талантливым боксером

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17236 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67027 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97764 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126089 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127272 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169455 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121125 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155434 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104903 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 14:27 • 112999 просмотра
Актуальное
Чемпион мира Альварес назвал Ломаченко невероятно талантливым боксером

Чемпион мира Альварес назвал Ломаченко невероятно талантливым боксером

Киев  •  УНН

 • 13526 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Мексиканский чемпион мира по боксу по версии WBA в среднем весе Сауль "Канело" Альварес похвалил чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "TV BOXEO".

“Ломаченко — очень талантливый боксер. Это просто невероятно. Василий обладает многими навыками, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважения”, — заявил Альварес.

Напомним, что в следующем бою украинский чемпион должен был встретиться с Теофимо Лопесом. Поединок планировался на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

Как писал УНН Теофимо Лопес не хочет проводить бой с Ломаченко без зрителей.

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