Чемпион мира Альварес назвал Ломаченко невероятно талантливым боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Мексиканский чемпион мира по боксу по версии WBA в среднем весе Сауль "Канело" Альварес похвалил чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "TV BOXEO".
“Ломаченко — очень талантливый боксер. Это просто невероятно. Василий обладает многими навыками, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважения”, — заявил Альварес.
Напомним, что в следующем бою украинский чемпион должен был встретиться с Теофимо Лопесом. Поединок планировался на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.
Как писал УНН Теофимо Лопес не хочет проводить бой с Ломаченко без зрителей.