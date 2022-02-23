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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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"Челсі" обіграв чемпіонів Франції та наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Челсі" обіграв чемпіонів Франції та наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 111105 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Лондонський "Челсі" виграв у "Лілля" перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА завдяки голам Кая Хаверца та Крістіана Пулішича, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

"Челсі" з перших хвилин пішов у наступ, і Кай Хаверц, який очолив напад господарів, один за одним втратив два найвигідніші моменти. Втім, з третьої спроби німець таки досяг свого, замкнувши прицільним ударом подачу Хакіма Зієша з кутового. З плином часу "Лілль" зумів відвести гру від своїх воріт і бив до перерви навіть частіше, ніж діючі переможці Ліги чемпіонів.

"Челсі" подвоїв рахунок на 64-й хвилині: Н'Голо Канте пробіг із м'ячем пів поля, після чого вивів на удар Крістіана Пулішича. Американець у ближньому бою переграв Лео Жардіма. Чемпіони Франції так і не змогли до ладу потривожити голкіпера синіх Едуара Менді – 2:0.

Жослен Гурвеннек чудово розуміє, що його команді необхідно суттєво додавати в атаці, щоб мала хоч якісь шанси на вихід до чвертьфіналу.

Довідка

У дев'яти останніх поєдинках Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" лондонський клуб пропустив лише один м'яч.

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