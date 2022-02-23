"Челси" обыграл чемпионов Франции и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Лондонский "Челси" выиграл у "Лилля" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА благодаря голам Кая Хаверца и Кристиана Пулишича, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
"Челси" с первых минут пошел в наступление, и Кай Хаверц, который возглавил нападение хозяев, один за другим потерял два самые выгодные моменты. Впрочем, с третьей попытки немец таки достиг своего, замкнув прицельным ударом подачу Хакима Зиеша с углового. С течением времени "Лилль" сумел увести игру от своих ворот и бил до перерыва даже чаще, чем действующие победители Лиги чемпионов.
"Челси" удвоил счет на 64-й минуте: Н'Голо Канте пробежал с мячом пол поля, после чего вывел на удар Кристиана Пулишича. Американец в ближнем бою переиграл Лео Жардима. Чемпионы Франции так и не смогли толком потревожить голкипера синих Эдуара Менди - 2:0.
Жослен Гурвеннек прекрасно понимает, что его команде необходимо существенно прибавлять в атаке, чтобы имела хоть какие-то шансы на выход в четвертьфинал.
Справка
В девяти последних поединках Лиги чемпионов на "Стэмфорд Бридж" лондонский клуб пропустил лишь один мяч.