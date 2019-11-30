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Чехія збільшить свій внесок до бюджету НАТО

Чехія збільшить свій внесок до бюджету НАТО

Київ • УНН

 • 9827 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Чеська Республіка збільшить свій внесок до загального бюджету НАТО на 42 мільйони крон (43 млн грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міжнародне радіо Праги.

В даний час країна перераховує 580 мільйонів крон (597 млн грн). Перегляд суми внеску відбувся після заяви США про зниження своєї частини перерахувань.

Суми вкладень в бюджет НАТО з боку членських держав будуть одним з головних пунктів лондонського саміту, який відбудеться 3-4 грудня.

Чехію на саміті представлятиме президент Мілош Земан. У делегації також буде глава МЗС Чехії Томаш Петршічек і міністр оборони Лубомір Метнар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відвідає саміт НАТО в Лондоні 3-4 грудня.

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