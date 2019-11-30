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Пристайко відвідає зустріч НАТО в Лондоні

Пристайко відвідає зустріч НАТО в Лондоні

Київ • УНН

 • 12343 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відвідає саміт НАТО в Лондоні 3-4 грудня. Це зазначено у розкладі, опублікованому на офіційному сайті саміту, передає УНН.

У розкладі зазначено, що глава МЗС України буде присутній на панелі “Від Балтійського до Чорного моря: безпека на кордонах НАТО”.

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Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на зустрічі в Лондоні, яка відбудеться наступного тижня, лідери країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, ситуацію в Україні, російську агресію і мілітаризацію Китаю. 

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