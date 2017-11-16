Чалий: доля фінансування на летальну зброю Україні у руках Трампа

"Цього року ми вперше отримали звернення Білого дому до конгресу про можливість надання такої допомоги і конгрес свої рішенням, зараз палата представників, але я впевнений, що це буде і сенат і потім підпис президента Трампа, дає можливість фінансування на такі види озброєнь. Питання тільки в тому, яке рішення остаточне прийме президент США. Тому що всю підготовчу роботу і посольство, і українська влада, і конгрес, і Пентагон, і держдеп провели. Це рішення лежить на столі президента Сполучених Штатів", - зазначив він.

Нагадаємо, В.Чалий розповів, що передбачає оборонний бюджет США для України.