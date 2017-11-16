Чалый: судьба финансирования на летальное оружие Украине в руках Трампа

"В этом году мы впервые получили обращение Белого дома к конгрессу о возможности предоставления такой помощи и конгресс свои решением, сейчас палата представителей, но я уверен, что это будет и сенат и затем подпись президента Трампа, дает возможность финансирования на соответствующие виды вооружений. Вопрос только в том, какое решение окончательное примет президент США. Потому что всю подготовительную работу и посольство, и украинская власть, и конгресс, и Пентагон, и госдеп провели. Это решение лежит на столе президента Соединенных Штатов", - отметил он.

Напомним, В.Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины.