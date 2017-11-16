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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 3568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 19104 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33118 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40008 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38938 просмотра

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Чалый: судьба финансирования на летальное оружие Украине в руках Трампа

Чалый: судьба финансирования на летальное оружие Украине в руках Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Конгресс США готов выделить средства Украине для предоставления летального оружия оборонительного характера, но окончательное решение по этому вопросу может принять только президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Twitter.

"В этом году мы впервые получили обращение Белого дома к конгрессу о возможности предоставления такой помощи и конгресс свои решением, сейчас палата представителей, но я уверен, что это будет и сенат и затем подпись президента Трампа, дает возможность финансирования на соответствующие виды вооружений. Вопрос только в том, какое решение окончательное примет президент США. Потому что всю подготовительную работу и посольство, и украинская власть, и конгресс, и Пентагон, и госдеп провели. Это решение лежит на столе президента Соединенных Штатов", - отметил он.

Напомним, В.Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины.

Украинские Национальные Новости

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