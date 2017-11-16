Чалый: судьба финансирования на летальное оружие Украине в руках Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Конгресс США готов выделить средства Украине для предоставления летального оружия оборонительного характера, но окончательное решение по этому вопросу может принять только президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Twitter.
"В этом году мы впервые получили обращение Белого дома к конгрессу о возможности предоставления такой помощи и конгресс свои решением, сейчас палата представителей, но я уверен, что это будет и сенат и затем подпись президента Трампа, дает возможность финансирования на соответствующие виды вооружений. Вопрос только в том, какое решение окончательное примет президент США. Потому что всю подготовительную работу и посольство, и украинская власть, и конгресс, и Пентагон, и госдеп провели. Это решение лежит на столе президента Соединенных Штатов", - отметил он.
Напомним, В.Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины.