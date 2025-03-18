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CERT-UA виявила нову хвилю атак на оборонні підприємства та Сили оборони України - Держспецзв’язку

Київ • УНН

 • 14315 перегляди

CERT-UA виявила фішингові атаки через Signal на оборонні підприємства та Сили оборони. Зловмисники поширювали шкідливі архіви, замасковані під звіти нарад, використовуючи зламані облікові записи для довіри.

CERT-UA виявила нову хвилю атак на оборонні підприємства та Сили оборони України - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала нові випадки цільових кібератак на співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу та представників Сил оборони України. Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише УНН.

Протягом березня 2025 року зловмисники поширювали в месенджері Signal фішингові повідомлення, що містили шкідливі архіви. Хакери маскували вкладені файли під звіт із результатами наради. У деяких випадках, щоб підвищити довіру до повідомлення, його надсилали від імені знайомих контактів, облікові записи яких були заздалегідь зламані зловмисниками

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фішингові архіви зазвичай містять: файл-приманку із розширенням "pdf" та виконуваний файл DarkTortilla – криптор/лоадер, який розшифровує та запускає засіб для віддаленого керування DarkCrystal RAT (DCRAT).

Ця активність відслідковується CERT-UA під ідентифікатором UAC-0200 щонайменше з літа 2024 року. Починаючи з лютого 2025 року, зміст повідомлень-приманок стосується БПЛА, засобів РЕБ та інших технологій військового призначення

- додали у Держспецзв’язку

У CERT-UA нагадують, що використання популярних месенджерів, таких як Signal, WhatsApp, Telegram, Viber, як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах значно розширює поверхню атаки. Вони створюють неконтрольовані канали обміну інформацією, що ускладнює виявлення загроз стандартними засобами кіберзахисту.

Signal перестав реагувати на звернення українських правоохоронних органів - заступник секретаря РНБО11.03.25, 17:36 • 20737 переглядiв

Ольга Розгон

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