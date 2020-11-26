Бюджет-2021: уряд збереться на позачергове засідання найближчим часом

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів України найближчим часом збереться на позачергове засідання для ухвалення проекту Державного бюджету на 2021 рік. Інформацію про це УНН підтвердило поінформоване джерело.

Так, наразі невідомо точної дати та часу проведення засідання. Водночас, зі слів джерела, не виключено, що уряд збереться сьогодні, 26 листопада.

Нагадаємо, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

Варто зазначити, що наразі уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання Державний бюджет на 2021 рік.

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